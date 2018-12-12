2018-12-12T00:05:41+03:00
Общество

Жильцы квартиры в Петербурге не хотели выселяться и не пускали новых собственников

Пришлось вмешаться приставам
Елена МОЛОДКИНА
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Приставы принудительно выселили незаконных жильцовПриставы принудительно выселили незаконных жильцовФото: Иван ВИСЛОВ
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Молодая семья из Петербурга купила квартиру в Красногвардейском районе на улице Стасовой. Оформили сделку купли-продажи, вступили в собственность. Все, как полагается по закону. Только вот попасть в свою недвижимость собственники не могли.

Проживающие в квартире люди не под каким предлгом не хотели выезжать. Пришлось обратиться в суд, который удовлетворил иск собственников и постановил, что жильцы должны освободить помещения. Но те не спешили. Приставы предупредили незаконных жильцов, что если те не выселятся, придется выселять их принудительно.

И в назначенный день приставы приехали в квартиру. Дверь им никто не открывал - пришлось вскрыть замок. Внутри никого не было, а вот вещей вквартире оказалось много. Если в течение жвух месяцев вещи не вывезут, их реализуют на торгах. Ну а семья законных собственников теперь может въехать в свою квартиру.

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