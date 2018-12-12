2018-12-12T07:48:17+03:00
Общество

Прогноз погоды в Петербурге на 12 декабря: слякоть и снег

Синоптики пророчат петербуржцам «нулевую» погоду и традиционный гололед на дорогах
Петр КИБЕР
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Прогноз погоды в Петербурге на 12 декабря: слякоть и снег.Прогноз погоды в Петербурге на 12 декабря: слякоть и снег.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня 12 декабря, а это значит, что последний месяц зимы перешагнул свою первую треть и уверенными шагами направляется к Новому году. Но, несмотря на приближающиеся праздники, погода за окном соответствует середине осени, а температура на градуснике то и дело уходит в плюс. Вот и в среду петербуржцам не стоит ожидать морозов.

- В городе ожидается небольшой снег, преимущественно местами. Ветер северо-восточный и северный, умеренный. Температура воздуха составит от 0 до -2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте гидрометцентра Санкт-Петербурга.

Впрочем, уже к пятнице погода немного приблизится к своей климатической норме. Если в четверг на термометрах будет от 1 до 3 градусов ниже ноля, то в последний день рабочей недели подморозит до минус 5. Снег метеорологи обещают небольшой, а на дорогах сохранится привычная гололедица.

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