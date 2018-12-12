2018-12-12T08:11:52+03:00
Происшествия

Ночью в Петербурге горел офис «Ростелекома»

На площади в квадратный метр «полыхал» утеплитель
Петр КИБЕР
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Ночью в Петербурге горел офис «Ростелекома».Ночью в Петербурге горел офис «Ростелекома».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Около часа 12 сотрудников противопожарной службы петербургского управления МЧС боролись с огнем в офисе «Ростелекома» на Синопской набережной. Здесь, поздно вечером 11 декабря, вспыхнул утеплитель.

- В 22:16 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Синопская набережная дом 14, - информирует пресс-служба МЧС по Петербургу.

Учитывая повышенное внимание к стратегически важным объектом, которыми являются и пункты обеспечения связи, на место ЧП выехали три боевых расчета в составе 12 бойцов. Но, когда пожарные прибыли по адресу, оказалось, что дыма было больше, чем огня – горел утеплитель на площади в один квадратный метр.

Огнеборцы быстро справились с пламенем и, убедившись, что пожар полностью ликвидирован, через час уехали обратно на базу. Согласно официальным данным, в 23:27 борьба с огнем была завершена. Сведений о том, что кто-то пострадал в результате инцидента не поступало.

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