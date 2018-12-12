СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-12T08:40:10+03:00

Баскетбольный «Зенит» пошел по стопам футбольного и тоже проиграл Фото: БК "Зенит"

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В последнее время команды с названием «Зенит» играют не очень удачно. Так, футбольные сине-бело-голубые завершили поражениями оба матча чемпионата России, а их баскетбольные «братья» уступили уже в борьбе за Еврокубок. Испанской «Валенсии».

- Старались показать свой максимум, но у нас сохраняются проблемы с составом. Вторую половину встречи мы играли фактически вшестером, - приводит слова главного тренера команды Василия Карасева пресс-служба «Зенита».

При этом наставник отметил, что у команды еще сохраняются шансы пройти в финальную стадию Топ-16. Для этого в домашнем матче надо обыгрывать французский «Асвел».

Что касается проигранной встречи, то это была вторая неудачная попытка победить «Валенсию». В первый раз петербуржцы уступили дома 93:104, а накануне испанцы вновь были лучше и победили со счетом 97:89.