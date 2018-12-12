2018-12-12T09:08:45+03:00
Звезды

Солист группы Rammstein начал снимать в Петербурге фильм о себе

Гастрольный тур по России, начавшийся в городе на Неве, совмещен с автобиографическим проектом Тилля Линдеманна
Петр КИБЕР
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Солист группы Rammstein начал снимать в Петербурге фильм о себе. Фото:facebook.com/tilllindemannСолист группы Rammstein начал снимать в Петербурге фильм о себе. Фото:facebook.com/tilllindemann
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Россия вдохновляет на творческие свершения. Так, солист популярной немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, отправившийся в собственное турне по России, начал снимать автобиографический фильм. Проект стартовал с первым концертом – в Петербурге.

- Картина раскроет тайны закулисной и личной жизни артиста, - приводит комментарий организаторов тура ТАСС.

По словам представителей артиста, именно в рамках книжно-музыкального тура Messer, артист начал съемку своего документального фильма. Режиссером картины выступил Зоран Бихач, снимавший клипы и для Rammstein и для сольного проекта Линдеманна.

Впрочем, пока сроки выхода фильма неизвестны, тем более, что пока музыкант все еще находится в гастрольном турне. После концертов в Петербурге, Москве, Новосибирске и Иркутске, ему осталось выступить 13 декабря в Самаре. А вот потом, возможно, Линдеманн и займется производством картины.

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