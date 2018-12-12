Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем Конституции

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-12T09:32:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в стране обычный рабочий день, но еще несколько лет назад у россиян был выходной, в который граждане отмечали День Конституции. Впрочем, и сейчас дата 12 декабря 1993 года остается важной для истории государства. С праздником, петербуржцев поздравили глава города Александр Беглов и председатель парламента Северной столицы Вячеслав Макаров.

- Санкт-Петербург с полным основанием можно назвать правовой столицей страны. Сегодня у нас осуществляет свою деятельность Конституционный суд Российской Федерации. На берега Невы планируется перевести Верховный суд, - приводит слова обращения пресс-служба Смольного.

Не забыли высокие чины отметить и то, что Устав города, фактически его Конституция, является одной из самых передовых в России. Северная столица показывает пример другим регионам страны, как надо строить демократическое общество, не забывая о развитии региона.

- Главной задачей власти остается повышение качества жизни горожан, - подчеркнули в совместном обращении Беглов и Макаров.