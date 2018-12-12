2018-12-12T09:55:19+03:00
Общество

Иностранцы смогут ездить в Петербург по электронной визе

Нововведение уже работает на Дальнем Востоке, а в будущем может распространиться и на обе столицы
Петр КИБЕР
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Иностранцы смогут ездить в Петербург по электронной визе.Иностранцы смогут ездить в Петербург по электронной визе.Фото: Александр ГЛУЗ
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Петербург и Москва, вслед за Дальним Востоком России вскоре смогут принимать иностранных путешественников, которые оформили электронную визу. Об этом на совещании глав субъектов РФ сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

- В контексте либерализации визового режима мы планируем запустить проект в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области, - заявил глава МИД.

Сама виза оформляется на специальном портале всего за несколько дней, что гораздо удобнее обычного пути получения документа.

По мнению чиновников, такой подход поможет увеличить туристический поток из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, с которыми сейчас и действует договоренность. Пока в списке находятся граждане Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

И если для Москвы более актуальны бизнес-поездки, то Петербург и Ленинградская область рассчитывают на экскурсионные группы из Китая и Японии, жители которых в последнее время активно едут в Северную столицу.

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