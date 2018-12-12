2018-12-12T13:10:56+03:00
Общество

Депутаты вдвое подняли штрафы за выход на лед в Петербурге

Поправки в закон «Об административных правонарушениях» приняли в третьем чтении
Петр КИБЕР
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Депутаты вдвое подняли штрафы за выход на лед в Петербурге.Депутаты вдвое подняли штрафы за выход на лед в Петербурге.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти Петербурга все же решили ужесточить наказание для бесстрашных горожан, выходящих на лед Невы, Финского залива и других водоемов города в то время, когда на подобные прогулки наложен запрет.

- Поправки в закон «Об административных правонарушениях» принят в окончательном, третьем чтении, - сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Теперь непослушным пешеходам и водителям – их тоже решили приструнить – придется заплатить вдвое больше. Так, по старому нормативу за выход на лед в запрещенный период назначали штраф в 2000 рублей, а выехавшим на замерзший автомобилистам 2500, то, после принятия поправок, для всех будет единый тариф – 5000 рублей.

По мысли народных избранников, наказание рублем должно остановить рисковых петербуржцев, которые и сами попадают в опасные для жизни инциденты и еще расходуют средства, выделяемые спасателям для помощи подобным экстремалам.

Впрочем, любителей зимней рыбалки это вряд ли остановит, ведь помещать выйти на лед им может разве что бетонный забор.

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