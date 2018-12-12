2018-12-12T14:15:46+03:00
Общество

Два съезда КАД на развязке и ЗСД и Дачным проспектом будут закрыты

Ограничение движения будет действовать в ночь с 13 на 14 декабря
Лилия КОЗЛОВА
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Два съезда КАД на развязке и ЗСД и Дачным проспектом будут закрыты в ночь с 13 на 14 декабряДва съезда КАД на развязке и ЗСД и Дачным проспектом будут закрыты в ночь с 13 на 14 декабряФото: Александр ГЛУЗ
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В ночь с четверга на пятницу на этой неделе из-за ремонта на КАД будут полностью перекрыты два съезда. Водителям, которым понадобится оказаться с кольцевой дороги на ЗСД или Дачном проспекте, придется как-то иначе выстраивать свой маршрут.

- С одиннадцати часов вечера 13 декабря и до семи часов утра 14 декабря будут полностью перекрыты съезда с улицы Предпортовой на внешнее кольцо КАД и Дачный проспект, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Съезды с кольцевой дороги закроются в связи работами по восстановлению технических средств. Подрядчик займется установкой временных дорожных знаков и водоналивными барьерами, которые оградят место работ. Также для водителей, которые будут проезжать по дороге в темное время суток, будут смонтированы специальные сигнальные фонари.

Съезды закроются всего лишь на восемь часов на ночь, поэтому особого неудобства автомобилистам это не должно принести. Тем не менее, при необходимости, лучше продумывать свои маршруты заранее, чтобы не попасть в неудобную ситуацию.

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