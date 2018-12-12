СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-12T14:40:14+03:00

Следственный комитет объявил итоги проверки после отравления детей в бассейне в Красном Селе. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Сейчас все школьники здоровы, но выяснить причины инцидента лишним не будет

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Следственное управление СК России по Петербургу объявило первые итоги проверки по факту вчерашнего происшествия в Красном Селе, где после посещения бассейна 9 школьников оказались на больничных койках.

- После осмотра врачами они все были отпущены домой. В настоящее время дети приступили к занятиям по учебной программе, жалоб на состояние нет, - сообщает пресс-служба СК.

Впрочем, проверка будет продолжена, а уже по ее окончательным результатам в ведомстве примут решение.

Напомним, что инцидент произошел накануне в Красносельском районе города. После урока физкультуры, который проходил в плавательном бассейне, 9 учеников школы номер 270 пожаловались на плохое самочувствие. С подозрением на отравление хлором их доставили в больницу. Однако во взятых специалистами Роспотребназдзора пробах ничего подозрительного найдено не было.