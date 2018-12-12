Совершеннолетний парень все лето «любил» 13-летнюю девочку под Петербургом

СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-12T14:40:38+03:00

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В современном мире история Ромео и Джульетты по сей день повторяется. Случилась она и в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области. Только с некими «оговорками». Там юноше уже есть восемнадцать лет, а вот его избраннице всего тринадцать. При этом, не факт, что между ними была душевная любовь. Лишь плотская.

- Около шести часов вечера 11 декабря в полицию Гатчинского района пришел 69-летний пенсионер. Мужчина рассказал о том, что с июля по сентябрь 2018 года в собственном доме 18-летний парень занимался сексом с его несовершеннолетней дочерью, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как узнал мужчина о сексуальных отношениях его 13-летней дочери и взрослого парня, не сообщается. Но понятно, что молодой человек вскружил голову школьнице и воспользовался ее расположением.

Полиция задержала Ромео, возбудила уголовное дело и теперь проведет проверку, действительно ли были между ним и девочкой плотские отношения. Если же да, то парню за свою «любовь» грозит до четырех лет тюрьмы.