2018-12-12T14:58:49+03:00
Происшествия

Петербуржца дважды обстреляли из проезжающей машины

Банда мужчин весь вечер пугала жителей Выборгского района
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Петербуржца дважды обстреляли из проезжающей машины в Выборгском районеПетербуржца дважды обстреляли из проезжающей машины в Выборгском районеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Мужчина, вышедший прогуляться вечером в спальном районе Петербурга во вторник, 11 декабря, никак не ожидал, что окажется под обстрелом. Причем не один раз, а дважды. Благо, в петербуржца стреляли из травматического оружия, а не огнестрельного, поэтому серьезных травм он не получил. Тем не менее, факт остается фактом.

- В 21:50 часов во вторник, 11 декабря, в полицию Выборгского района позвонила 27-летняя женщина, которая рассказала, что возле дома 16 по Лесному проспекту по дороге ходят какие-то четверо мужчин. Подозрительные личности были вооружены дубинками и стреляли по сторонам, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу.

Когда наряд полиции приехал на место, то они увидели 34-летнего мужчину с ранением ноги. Рана была незначительная и пострадавший отказался от госпитализации. Однако он рассказал, что с ним произошло.

Оказывается, когда петербуржец вышел вечером из дома на Выборгскую улицу, мимо него проехала машина «Дуэ Нексия». Из опущенных окон автомобиля кто-то начал стрелять в его сторону. Произведя пять-шесть выстрелов из травмата, машина поехала дальше, но после развернулась и проехала вновь мимо шокированного мужчины. Из салона снова начали стрелять. Какая-то из пуль попала ему в ногу. Видимо, удовлетворенные своими действиями, люди, которые находились в иномарке, уехали.

Полиция начала проверку данного факта и прилагает усилия для того, чтобы разыскать неадекватных людей, устроивших пальбу по прохожим.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму