2018-12-12T14:58:49+03:00
Происшествия

Петербуржца дважды обстреляли из проезжающей машины

Банда мужчин весь вечер пугала жителей Выборгского района
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржца дважды обстреляли из проезжающей машины в Выборгском районеПетербуржца дважды обстреляли из проезжающей машины в Выборгском районеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Мужчина, вышедший прогуляться вечером в спальном районе Петербурга во вторник, 11 декабря, никак не ожидал, что окажется под обстрелом. Причем не один раз, а дважды. Благо, в петербуржца стреляли из травматического оружия, а не огнестрельного, поэтому серьезных травм он не получил. Тем не менее, факт остается фактом.

- В 21:50 часов во вторник, 11 декабря, в полицию Выборгского района позвонила 27-летняя женщина, которая рассказала, что возле дома 16 по Лесному проспекту по дороге ходят какие-то четверо мужчин. Подозрительные личности были вооружены дубинками и стреляли по сторонам, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу.

Когда наряд полиции приехал на место, то они увидели 34-летнего мужчину с ранением ноги. Рана была незначительная и пострадавший отказался от госпитализации. Однако он рассказал, что с ним произошло.

Оказывается, когда петербуржец вышел вечером из дома на Выборгскую улицу, мимо него проехала машина «Дуэ Нексия». Из опущенных окон автомобиля кто-то начал стрелять в его сторону. Произведя пять-шесть выстрелов из травмата, машина поехала дальше, но после развернулась и проехала вновь мимо шокированного мужчины. Из салона снова начали стрелять. Какая-то из пуль попала ему в ногу. Видимо, удовлетворенные своими действиями, люди, которые находились в иномарке, уехали.

Полиция начала проверку данного факта и прилагает усилия для того, чтобы разыскать неадекватных людей, устроивших пальбу по прохожим.

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