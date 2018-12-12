2018-12-12T15:08:31+03:00
Происшествия

В центре Петербурга женщина на джипе протаранила 7 автомобилей и припарковалась в стену дома

Массовая авария произошла среди бела дня в Прядильном переулке
Петр КИБЕР
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В центре Петербурга женщина на джипе протаранила 7 автомобилей и припарковалась в стену дома. Фото: vk.com/spb_todayВ центре Петербурга женщина на джипе протаранила 7 автомобилей и припарковалась в стену дома. Фото: vk.com/spb_today
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Неприятным и многочасовым общением с ГИБДД, а также страховыми компаниями закончится вечер среды 12 декабря для семерых петербургских автомобилистов, чьи машины оказались на пути внедорожника с дамой за рулем.

- Отважная женщина на «Лэнд Ровер Дискавери» решила «проложить» трассу по заставленному машинами узенькому Прядильному переулку, - сообщают свидетели инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, маршрут внедорожника закончился в стене дома. Сама дама чувствует себя нормально, никаких повреждений у нее нет – машина оказалась крепкой, как нет и признаков опьянения. Судя по всему, хозяйка джипа просто не рассчитала мощности своего «коня» и резко нажала на газ. На скользкой дороге машину занесло, что и привело к аварии.

Впрочем, на месте ДТП уже работают сотрудники ДПС, которые сами разберутся в причинах происшествия.

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