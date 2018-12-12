2018-12-12T15:37:35+03:00
Происшествия

Двух таксистов в Петербурге обокрали пассажиры

Водителям угрожали побоями и ножом
Лилия КОЗЛОВА
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Двух таксистов в Петербурге обокрали пассажиры Фото: архив "КП"Двух таксистов в Петербурге обокрали пассажиры Фото: архив "КП"
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Утром во вторник, 11 декабря, сразу два водителя такси оказались жертвами своих же пассажиров, когда довезли их по заказанным адресам в Петербурге и Пушкине. Оба мужчины отделались деньгами, отдав клиентам по две тысячи рублей, хотя это таксисты должны были получить плату за свои услуги.

- В половине одиннадцатого утра в полицию обратился 39-летний водитель такси, который рассказал, что подвозил двух мужчин. Когда они остановились возле дома 97 на Ленинском проспекте, то пассажиры, находясь еще в салоне автомобиля, начали угрожать таксисту, обещая побить его. Мужчина не стал вступать в драку и отдал мобильный телефон и две тысячи рублей наличными. В общей сложности материальный ущерб составил 26 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу.

Подобный случай произошел этим же утром в Пушкине. Водитель такси 36-ти лет также обратился в полицию, где рассказал, что в шесть часов утра привез клиента к дому 40 по Колпинскому шоссе. Пассажир отказался платить за проезд. Более того, он вытащил нож и стал угрожать водителю. Таксист, опасаясь за свою жизнь, отдал мужчине две тысячи рублей. На том недобросовестный пассажир и скрылся.

По первому происшествию полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. По второму нападению делопроизводство уже открыто.

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