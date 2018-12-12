2018-12-12T15:40:50+03:00
Политика

В выборах губернатора Петербурга смогут участвовать самовыдвиженцы

Это произойдет, если принятые в первом чтении поправки в городской закон будут утверждены без изменений
Петр КИБЕР
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В выборах губернатора Петербурга смогут участвовать самовыдвиженцы.В выборах губернатора Петербурга смогут участвовать самовыдвиженцы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня у петербургского парламента был насыщенный рабочий день. Кроме увеличения штрафов за выход на лед и включения сквера в устье реки Смоленки в список зеленых зон города, депутаты в первом чтении приняли поправки в закон о выборах.

- Изменения внесены в документ «О выборах высшего должностного лица - губернатора Санкт-Петербурга», - сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Самое главное нововведение - это то, что теперь на выборы главы города могут идти не только представители политических партий, но и самовыдвиженцы. Для того, чтобы увидеть свою фамилию в избирательном бюллетене, кандидату потребуется зарегистрироваться в городском избиркоме, а после собрать не менее двух процентов от общего числа петербуржцев, имеющих право голоса.

Кроме этого, потенциальный губернатор должен пройти и через муниципальный фильтр – получить подписи от 10 процентов депутатов муниципальных советов. Оппозиционные депутаты потребовали снизить этот барьер, однако 39 голосами из 50 поправки в закон были приняты.

Теперь документ ждет второе и третье чтение в парламенте.

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