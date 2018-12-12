В Петербургском метро рассказали, сколько эскалатор перевозит за час пассажиров

12 Дек. 16:03 2018-12-12T16:03:34+03:00

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В Петербурге большинство станций метро располагаются глубоко под землей, так как система туннелей переплетается под реками. На поверхности находятся только «Автово», «Проспект Ветеранов», «Ленинский Проспект», «Купчино», «Девяткино», «Рыбацкое» и «Парнас». В остальных случаях, пассажирам приходится проводить минуты на эскалаторах, чтобы спуститься в вестибюль или выбраться на поверхность. В Петербургском метрополитене рассказали о «трудовых буднях» этих движущихся лестниц, а точнее, сколько за час они перевозят человек.

- За час на ступеньках эскалатора слушают музыку, разговаривают, читают книги или газеты, переписываются, задумываются о своем или просто стоят, глядя по сторонам в среднем около 8,2 тысяч пассажиров, - сообщает пресс-служба Петербургского метро.

Для сравнения, за час один эскалатор перевозит учеников нескольких школ или пассажиров трех десятипалубных паромов. А если умножить этот показатель на 19 часов, примерно столько работает каждый день движущаяся лестница в метро, то получится, что за сутки один эскалатор способен перевезти почти 156 тысяч человек.

Поэтому можно представить, насколько «трудолюбивы» петербургские эскалаторы. Кстати, работники метро напоминают, что лучше всего ездить на них, держась за поручни, а не бегать вверх-вниз, так как это совсем не безопасно.