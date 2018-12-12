2018-12-12T19:42:24+03:00
Общество

Петербуржцы получили доступ к городской системе видеонаблюдения

Смольный запускает мобильное приложение «Безопасный Санкт-Петербург»
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы получили доступ к городской системе видеонаблюдения Фото: архив "КП"Петербуржцы получили доступ к городской системе видеонаблюдения Фото: архив "КП"
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Теперь каждый петербуржец сможет поиграть в Большого Брата и понаблюдать за всем городом благодаря новому приложению. Комитет по информации и связи Северной столицы сегодня, 12 декабря, запускает мобильное приложение «Безопасный Санкт-Петербург», который является частью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

- Используя приложение, пользователь получит персональный доступ к городской системе видеонаблюдения Петербурга. В программе можно по адресу найти ближайшую видеокамеру к месту какого-либо события, увидеть ее обзор, подать заявку на сохранение видеоархива и многое другое, - сообщает пресс-служба комитета по информации и связи.

Скачать приложение можно в AppStore и PlayMarket практически на любые мобильные устройства. Для того, чтобы зарегистрироваться, придется ввести свою учетную запись с портала «Госуслуги».

- Если вы стали свидетелем какого-то происшествия и сняли его, то через приложение можно воспользоваться функцией «Видеосвидетель». Это видео попадет в реестр и его можно направить сразу в полицию, - отмечается на сайте комитета.

В случае если вам потребуется видео с городских камер наблюдения, то можно воспользоваться функцией «Запрос видео». Там можно выбрать адрес, где произошло происшествие, выбрать примерное время и отправить запрос на сохранение архива.

Таким образом, жители Петербурга смогут оперативно и самостоятельно сообщать о преступлениях, предоставлять видеодоказательства и следить за порядком в городе.

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