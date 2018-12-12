Машина вспыхнула на Комендантском проспекте в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:50 2018-12-12T17:50:57+03:00

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В Санкт-Петербурге днем 12 декабря на Комендантском проспекте около дома №38 произошло ЧП. За одним из продуктовых магазинов вспыхнула припаркованная машина. Как видно по кадрам ролика, который снял один из очевидцев и прислал в редакцию КП, клубы черного дыма видны за сотни метров. Очевидцы рассказывают, что на место происшествия прибыли сразу две пожарные машины.

- Я увидел машину, когда она уже вся полыхала, - вспоминает местный житель Эльдар. - Поэтому не могу даже сказать, какая марка. Это уже неважно - восстановлению она не подлежит. Просто груда металла.

Машина горит в Петербурге на Комендантском проспекте 38.

- Рядом находится не только продуктовый магазин, но и фитнес-клуб, - добавляет супруга Эльдара Марина. - Машина стояла буквально в нескольких метрах от них. Чудом только огонь не перекинулся на постройки. Вовремя спасатели приехали!