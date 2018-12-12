2018-12-12T19:22:14+03:00
Общество

Новый ледокол «Евпатий Коловрат» построят в Петербурге

Созданием современного дизель-электрического ледокола займется компания «Алмаз»
Лилия КОЗЛОВА
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Новый ледокол «Евпатий Коловрат» постоят в Петербурге Фото: Официальный сайт правительства ПетербургаНовый ледокол «Евпатий Коловрат» постоят в Петербурге Фото: Официальный сайт правительства Петербурга
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В среду, 12 декабря, на судостроительном предприятии «Алмаз» состоялось торжественное мероприятие – закладка ледокола проекта 21180М, который получил имя «Евпатий Коловрат». Современный дизель-электрический ледокол будет способен выполнять любые сложные задачи даже в самых суровых климатических условиях.

- Начало строительства нового электрического ледокола – важное событие не только для Петербурга, но и всей отечественной судостроительной промышленности, - заявил вице-губернатор Северной столицы Сергей Мовчан. - Новый ледокол должен соответствовать имени былинного защитника Отечества – Евпатия Коловрата и твердо стоять на защите интересов России.

«Евпатий Коловрат» строится специально для самостоятельной проводки кораблей среди льдов. Также он будет буксировать суда, доставлять груз к дальним районам, скованным льдами, оказывать помощь тем, кто потерпел бедствие в северных морях.

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