Фонтан кипятка бьет из-под земли в Кировском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 18:13 2018-12-12T18:13:15+03:00

Густой туман из пара заволок дворы на улицах Васи Алексеева и Автовской

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И вновь в Петербурге коммунальная авария. Начавшийся «сезон фонтанов» из кипятка никак не может закончиться. Очередной прорыв произошел в Кировском районе Северной столицы.

- Во дворах улиц Васи Алексеева и Автовской фонтан кипятка бьет из-под земли, - пишут очевидцы в социальной сети.

Судя по фотографиям, которые публикуют очевидцы в интернете, прорыв очень сильный. Все дворы затянуты густым туманом, сквозь который даже не видно домов. Также люди жалуются, что пропала горячая вода на улице Димитрова, что, теоретически, может быть связанно с данной аварией.