Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева заболела перед чемпионатом России

12 Дек. 18:40 2018-12-12T19:22:45+03:00

Спортсменка может пропустить соревнования, которые состоятся с 19 по 23 декабря

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Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева заболела. Об этом спортсменка сообщила на своей страничке в Инстаграм.

- Ушной градусник показывает на 2-3 десятых больше, но это не сильно спасает… Подготовка к чемпионату России идет полным ходом, класс, - написала фигуристка в «сторис», опубликовав фотографию с градусником.

На снимке термометр показывает 38,5 градусов. Это явно высокая температура и не похоже на простую простуду. Вполне вероятно, что из-за болезни Елизавета Туктамышева может пропустить чемпионат России, который пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря. Кроме того, он является отборочным соревнованием на чемпионат Европы, который состоится уже в январе в Минске.

Надеемся, что в скором времени фигуристка поправится и как всегда покажет класс на льду.