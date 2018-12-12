2018-12-12T19:13:43+03:00
Общество

«Стена поэзии на Фонтанке»: Петербуржцы «написали» общее стихотворение

В Петербурге прошла культурная акция, посвященная литературе
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге прошла акция "Стена поэзии на Фонтанке" Фото: Официальный сайт администрации ПетербургаВ Петербурге прошла акция "Стена поэзии на Фонтанке" Фото: Официальный сайт администрации Петербурга
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Сегодня, 12 декабря, в Петербурге прошла культурная акция «Стена поэзии на Фонтанке». Каждый петербуржец мог написать любимые строки из произведения или собственные стихи на специальной конструкции, которая установлена в центре города возле дома 16 на Итальянской улице.

- Стена – голос современного Петербурга, - рассказал председатель Молодежной коллегии Артем Шейкин. – Очень многие деятели искусства современности находят самовыражение в улицах города. Эта акция направлена на объединение молодежи вокруг проблемы литературного языка.

У Аничкова моста прошла акция Стена поэзии на Фонтанке .На специальной установленной конструкции любой желающий мог оставить строчки известных поэтов или собственные стихи.

Акция проходила с одиннадцати часов утра до шести вечера. Жители города приняли активное участие в мероприятии. Кто-то оставлял на полотне строки собственного сочинения, многие вспомнили одного из любимых поэтов Петербурга Иосифа Бродского.

После все оставленные поэтические строки соберут и соединят в единое произведение о Северной столице.

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