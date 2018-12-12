2018-12-12T19:38:26+03:00
Общество

«Заминировшая» ночной клуб в Купчино пьяная петербурженка заплатит штраф

Любительница ночной жизни не смогла объяснить суду, зачем она сообщила о бомбе
Лилия КОЗЛОВА
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«Заминировшая» ночной клуб в Купчино пьяная петербурженка заплатит штраф«Заминировшая» ночной клуб в Купчино пьяная петербурженка заплатит штрафФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Петербурга, которая в сентябре в пьяном угаре решила устроить «взрывную» ночь всем отдыхающим в клубе в Купчино, получила штраф. Фрунзенский районный суд вынес приговор девушке за ложное сообщение о минировании заведения «Зодиак», который находится на Купчинской улице.

- Суд признал виновной девушку в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 23 сентября текущего года, петербурженка развлекалась и веселилась в ночном клубе «Зодиак». Девушка дошла до такой кондиции опьянения, что решила похулиганить. Ей показалось забавным позвонить в службу «112» и сообщить о том, что в заведении, где отдыхают люди, скоро произойдет взрыв. Так она и сделала. Разумеется, началась паника, посетителей начали эвакуировать из ночного клуба. Следствие быстро поняло, что это чья-то плохая шутка.

На суде любительница ночной жизни и «экстремальных» шуток свои действия объяснить не смогла. Вероятно, на тот момент, когда она звонила, алкоголь застилал ей разум. Тем не менее, вину свою она признала и сказала, что раскаивается. Помимо этого ей придется выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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