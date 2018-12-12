Пьяный мужчина поджог квартиру приятеля, чтобы скрыть его убийство в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:56 2018-12-12T19:56:35+03:00

В итоге план с пожаром не спас его от тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В Петербурге осудили мужчину, который убил человека и устроил поджог, стараясь скрыть следы своего преступления. Однако следователи быстро его раскусили, а суд отправил в тюрьму на девять лет.

- В январе 2018 года подсудимый находился в квартире у своего знакомого на улице Аэродромной в Приморском районе Петербурга, который опрометчиво разрешил приятелю пожить у него. Что произошло между приятелями, не сообщается, однако мужчина, находясь в пьяном состоянии, схватил нож и около четырех раз всадил его в своего товарища, - сообщает прокуратура Северной столицы.

Хозяин жилья скончался, а квартирант решил, что надо бы как-то замаскировать убийство товарища. Подумав, что огонь все уничтожит, он поджог квартиру. Часть вещей сгорела полностью, часть сильно обгорела.

Несмотря на все попытки, от суда и законного наказания мужчина уйти не смог. Теперь он отправится жить в колонию строгого режима.