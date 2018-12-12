2018-12-13T17:41:20+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина поджог квартиру приятеля, чтобы скрыть его убийство в Петербурге

В итоге план с пожаром не спас его от тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный мужчина поджог квартиру приятеля, чтобы скрыть его убийство в Петербурге Фото: архив "КП"Пьяный мужчина поджог квартиру приятеля, чтобы скрыть его убийство в Петербурге Фото: архив "КП"
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В Петербурге осудили мужчину, который убил человека и устроил поджог, стараясь скрыть следы своего преступления. Однако следователи быстро его раскусили, а суд отправил в тюрьму на девять лет.

- В январе 2018 года подсудимый находился в квартире у своего знакомого на улице Аэродромной в Приморском районе Петербурга, который опрометчиво разрешил приятелю пожить у него. Что произошло между приятелями, не сообщается, однако мужчина, находясь в пьяном состоянии, схватил нож и около четырех раз всадил его в своего товарища, - сообщает прокуратура Северной столицы.

Хозяин жилья скончался, а квартирант решил, что надо бы как-то замаскировать убийство товарища. Подумав, что огонь все уничтожит, он поджег квартиру. Часть вещей сгорела полностью, часть сильно обгорела.

Несмотря на все попытки, от суда и законного наказания мужчина уйти не смог. Теперь он отправится жить в колонию строгого режима.

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