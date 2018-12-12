2018-12-12T20:48:35+03:00
Происшествия

На внутреннем кольце КАД загорелся автомобиль

Машина загорелась возле Девяткино. Причины пожара пока не известны
Лилия КОЗЛОВА
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На внутреннем кольце КАД загорелся автомобильНа внутреннем кольце КАД загорелся автомобильФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге на кольцевой автодороге вечером в среду, 12 декабря, загорелся легковой автомобиль. Пожар начался, когда машина находилась на внутреннем кольце трассы у съезда в тоннель в сторону Токсовского шоссе.

- Машина загорелась в правом ряду на 32-м километре КАД рядом в Девяткино у съезда на Руставели в 19:50, - сообщают очевидцы в социальных сетях.

Проезжающие мимо свидетели пожара начали останавливаться и доставать огнетушители, чтобы как-то помочь справиться с огнем. Однако пламя разгоралось все сильнее. К моменту, когда пожарные приехали на место, легковой автомобиль уже серьезно обгорел.

По какой причине случился пожар, не известно. О пострадавших также информации нет.

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