2018-12-12T20:59:15+03:00
Происшествия

На парковке у метро «Проспект Просвещения» лежит труп

Тело неизвестного человека обнаружили местные жители
Лилия КОЗЛОВА
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На парковке у метро «Проспект Просвещения» лежит трупНа парковке у метро «Проспект Просвещения» лежит трупФото: СОЦСЕТИ
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Средь бела дня 12 декабря на парковке возле ТК «Норд», который находится рядом с метро «Проспект Просвещения» в Петербурге обнаружили труп. Тело неизвестного человека увидели местные жители Выборгского района города.

- Похоже, что это труп мужчины, - пишут в социальных сетях очевидцы.

На фотографии, которая появилась в сети, видно, что человек в темной одежде лежит на обледеневшем асфальте. Рядом с ним стоит сотрудник правоохранительных органов и какой-то мужчина, по всей видимости, свидетель.

По каким причинам труп оказался у торгового центра в самый разгар дня, не известно. Более подробной информации о данном инциденте нет.

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