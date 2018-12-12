2018-12-12T21:19:20+03:00
Происшествия

Лжевоенный обвиняется в мошенничестве на сумму 600 тысяч рублей в Петербурге

Мужчина обещал женщине помочь ее сыну с поступлением в военный ВУЗ
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Лжевоенный обвиняется в мошенничестве на сумму 600 тысяч рублей в Петербурге Фото: архив "КП"Лжевоенный обвиняется в мошенничестве на сумму 600 тысяч рублей в Петербурге Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

На скамье подсудимых в Петербурге окажется 35-летний лжевоенный. Мужчина обвиняется в том, что с помощью своего «подвешенного» языка и мошеннических ухищрений получил от заботливой матери юного парня 600 тысяч рублей.

- Весной 2017 года 35-летний мужчина узнал от своих знакомых о некой 56-летней женщине, которая очень хочет, чтобы ее сын поступил в один из военных ВУЗов города. Подсуетившись, обвиняемый связался с ней и заявил, что он как раз занимает в данном учебном заведении некую должность, знает лично людей, которые курируют вопросы поступления абитуриентов и может помочь с зачислением парня. Цена вопроса – 600 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При этом якобы деньги – это благотворительный взнос в некий фонд. Наивная женщина, желая помочь сыну с поступлением, в историю эту поверила и совершила перевод. Однако сам мужчина действовал очень осторожно, планируя каждый шаг, передавая ей данные через третьих лиц, а карта, на которую были перечислены деньги, вообще принадлежала его знакомой, которая по доброте душевной разрешила ей пользоваться в любое время суток.

В ходе расследования выяснилось, что люди, которые были замешаны в этом мошенническом деле, ничего об этом не знали и не подозревали, что происходит преступление. Обвиняемый сейчас находится под стражей. Вскоре от ответит в суде за свои деяния.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму