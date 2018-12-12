2018-12-12T21:19:20+03:00
Происшествия

Лжевоенный обвиняется в мошенничестве на сумму 600 тысяч рублей в Петербурге

Мужчина обещал женщине помочь ее сыну с поступлением в военный ВУЗ
Лилия КОЗЛОВА
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Лжевоенный обвиняется в мошенничестве на сумму 600 тысяч рублей в Петербурге Фото: архив "КП"Лжевоенный обвиняется в мошенничестве на сумму 600 тысяч рублей в Петербурге Фото: архив "КП"
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На скамье подсудимых в Петербурге окажется 35-летний лжевоенный. Мужчина обвиняется в том, что с помощью своего «подвешенного» языка и мошеннических ухищрений получил от заботливой матери юного парня 600 тысяч рублей.

- Весной 2017 года 35-летний мужчина узнал от своих знакомых о некой 56-летней женщине, которая очень хочет, чтобы ее сын поступил в один из военных ВУЗов города. Подсуетившись, обвиняемый связался с ней и заявил, что он как раз занимает в данном учебном заведении некую должность, знает лично людей, которые курируют вопросы поступления абитуриентов и может помочь с зачислением парня. Цена вопроса – 600 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При этом якобы деньги – это благотворительный взнос в некий фонд. Наивная женщина, желая помочь сыну с поступлением, в историю эту поверила и совершила перевод. Однако сам мужчина действовал очень осторожно, планируя каждый шаг, передавая ей данные через третьих лиц, а карта, на которую были перечислены деньги, вообще принадлежала его знакомой, которая по доброте душевной разрешила ей пользоваться в любое время суток.

В ходе расследования выяснилось, что люди, которые были замешаны в этом мошенническом деле, ничего об этом не знали и не подозревали, что происходит преступление. Обвиняемый сейчас находится под стражей. Вскоре от ответит в суде за свои деяния.

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