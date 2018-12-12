2018-12-12T21:47:14+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор троим полицейским, занимавшимся делом о наркотиках в Петербурге

Двоих оправдали, а третий получил условный срок
Лилия КОЗЛОВА
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Суд вынес приговор троим полицейским, занимавшимся делом о наркотиках в Петербурге Фото: архив "КП"Суд вынес приговор троим полицейским, занимавшимся делом о наркотиках в Петербурге Фото: архив "КП"
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Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении троих сотрудников правоохранительных органов: старшему оперуполномоченному группы по контролю за обороту наркотиков в Петербурге на транспорте А. Боеву, оперуполномоченному В. Груздеву и Н. Лаврову.

- По версии следствия, трое правоохранителей вместе с неким четверным человеком приехали 2 августа 2017 года на заправку. Пожаловали они туда по наводке того самого неизвестного человека, который сказал, что некий парень будет там для того, чтобы продавать наркотики, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. - Не имея законных оснований, полицейские задержали парня, при этом немного избив его.

Задержанного парня посадили в машину и одели наручники. Далее все вместе отправились по адресу, где жил молодой человек и устроили у него дома незаконный обыск без протокола и присутствия понятых. Задержанному угрожали уголовной ответственностью за хранение наркотиков.

Позже они вновь отправились в другое место, где неизвестный четвертый человек, который дал наводку, потребовал от задержанного позвонить родственнику, чтобы тот быстро нашел и отдал им 300 тысяч рублей за освобождение. Оперуполномоченные в это время наблюдали за всем действием. Спустя какое-то время родственник сказал, что смог собрать только 60 тысяч рублей. После того, как эти деньги забрал Боев, задержанного освободили.

После судебного разбирательства Лаврова и Боева оправдали в связи с отсутствием в деяниях состава преступления. Груздева признали виновным за превышение должностных полномочий и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 1 год.

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