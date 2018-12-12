Петербуржцы голосуют за "великое имя" для аэропорта Пулково

12 Дек. 22:57 2018-12-12T22:57:20+03:00

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В пресс-службе Комитета по печати напоминают петербуржцам, что сейчас самое время выбирать великое имя для нашего аэропорта Пулково.

- С 10 по 23 декабря проходит второй тур проекта "Великие имена России", который определит дополнительное имя для воздушной кавани Санкт-Петербурга, - отмечают в ведомстве.

Выбрать горожанам предстоит из трех вариантов: в список участников тура вошли имена Александра Невского, Федора Достоевского и Дмитрия Шостаковича.

Напомним, финальное голосование в рамках проекта "Великие имена России" завершилось в последний день осени, и большинство городов с первого раза выбрало имя для своих аэропортов.

В Санкт-Петербурге большинство голосующих были за Петра Первого. Но за него же голосовали и в Воронеже, и там за российского императора проголосовали 59% человек, а в Северной столице только 47%. Поэтому имя Петра отдали аэропорту Воронежа, а в Петербурге открыли новое голосование.