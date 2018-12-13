2018-12-13T07:45:00+03:00
Общество

Прогноз погоды в Петербурге на 13 декабря: небольшой «минус» и снег

В четверг синоптики обещают горожанам приятный и немного морозный день
Петр КИБЕР
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Прогноз погоды в Петербурге на 13 декабря: небольшой «минус» и снег.Прогноз погоды в Петербурге на 13 декабря: небольшой «минус» и снег.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Петербурге немного подморозит. Слякоть, которая уже успела надоесть за последние дни, конечно, еще будет в центре города, но на окраинах застынет, и не будет противно хлюпать под ногами. В дополнение к прекрасной картине метеорологи обещают и небольшой снегопад.

- 13 декабря температура воздуха составит минус 2-4 градуса. Ожидается умеренный северо-восточный ветер, атмосферное давление повысится, - сообщается на сайте гидрометцентра Петербурга.

Учитывая, какая погода стола последние дни, не удивительно, что синоптики продолжают предупреждать водителей о гололеде на дорогах. И вряд ли прогноз сильно изменится в ближайшие дни.

Пятница окажется чуть холоднее четверга – от 5 до 7 градусов мороза ночью и от 4 до 6 днем. А суббота еще немногим прохладнее пятницы – до 8 пунктов ниже ноля в ночь и около 6 днем. При этом оба дня порадуют переменной облачностью и слабым северо-восточным ветром.

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