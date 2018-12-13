2018-12-13T08:04:59+03:00
Происшествия

В Купчино на переходе сбили девушку с собакой

Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее снес кроссовер
Петр КИБЕР
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В Купчино на переходе сбили девушку с собакой. Фото: vk.com/spb_todayВ Купчино на переходе сбили девушку с собакой. Фото: vk.com/spb_today
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ГИБДД Фрунзенского района Петербурга разбирается в обстоятельствах аварии, произошедшей вечером 12 декабря на пересечении улиц Димитрова и Малой Бухарестской. Здесь, около 22:00 белый кроссовер сбил девушку, гулявшую с собакой.

- Пострадала сильно – увезли на скорой, а собака убежала, ее сейчас ищут, - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам местных жителей, которые поговорили с прибывшими на место сотрудниками дорожной полиции и врачами скорой помощи, девушка переходила по «зебре» на зеленый свет, а женщина за рулем иномарки отвлеклась на телефон и не заметила человека с собакой.

От удара пострадавшая получила серьезные травмы и в тяжелом состоянии была доставлена в ближайшую больницу. А вот ее овчарка сорвалась с поводка и от испуга и стресса убежала в неизвестном направлении. Сейчас собаку активно ищут и родственники девушки и местные жители, ведь потерять домашнего любимца вдобавок к травмам будет совсем тяжело.

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