2018-12-13T09:52:04+03:00
Общество

Депутат из Ленобласти предложил ужесточить бракоразводный закон

Владимир Петров считает, что платить по счетам должен виновник расставания
Петр КИБЕР
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Депутат из Ленобласти предложил ужесточить бракоразводный закон.Депутат из Ленобласти предложил ужесточить бракоразводный закон.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный своей оригинальной законотворческой активностью депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров решил внести изменения в документ, который регламентирует порядок расторжения брака в России.

- Если развод не происходит по обоюдному мировому согласию, то все затраты должны ложиться на «виновника» расставания, - приводят текст обращения Петрова к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой РИА Новости.

По мнению парламентария, виноватым может оказаться изменивший своей половинке супруг, драчун, регулярно применявший физическое насилие и тому подобное.

Но, это еще не все нововведения, которыми народный избранник решил улучшить жизнь россиян. Владимир Петров предлагает, чтобы суд накладывал запрет на любые сделки с совместной недвижимостью супругов, если там прописаны их несовершеннолетние дети. Продать, подарить или обменять квартиру нельзя будет до 18-летия ребенка.

Поправки в бракоразводное законодательство должны быть внесены на федеральном уровне, что повлияет на жизнь всех граждан России. Впрочем, пока реакция Москвы на новые инициативы неизвестна.

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