2018-12-13T08:58:19+03:00
Происшествия

У петербуржца украли 300 пар часов, коллекцию игрушечных машинок и холодильник на миллион рублей

Все ценные вещи бесследно исчезли из квартиры на Апрельской улице
Петр КИБЕР
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У петербуржца украли 300 пар часов, коллекцию игрушечных машинок и холодильник на миллион рублей.У петербуржца украли 300 пар часов, коллекцию игрушечных машинок и холодильник на миллион рублей.Фото: кадр из фильма
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Полиция Красногвардейского района разыскивает злоумышленников, которые проникли в квартиру одного из петербуржцев и вынесли оттуда ценностей почти на миллион рублей.

- В отделение обратился гражданин 1963 года рождения, который рассказал, что у него пропала коллекция часов в количестве 300 штук, 3,5 тысячи моделей автомобилей прочие дорогие ему вещи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам хозяина, его квартира на Апрельской улице, дом 6 давно пустовала, и он не наведывался туда с середины июня. А когда приехал в конце ноября, то увидел пропажу имущества.

Как сообщил сотрудника полиции обворованный хозяин, кроме часов и коллекции машинок у него украли несколько дипломатов, спортивные кубки, медали времен Великой Отечественной войны и даже холодильник. Примерную стоимость пропажи мужчина оценил в 950 тысяч рублей.

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