2018-12-13T09:17:35+03:00
Общество

Лещ с мухами: Петербуржец нашел в магазине сушеную рыбу с насекомыми

Мужчина подумал, что такой продукт есть не стоит, и поделился «радостью» с пользователями соцсетей
Петр КИБЕР
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Лещ с мухами: Петербуржец нашел в магазине сушеную рыбу с насекомыми. Фото: vk.com/unreleased_dtpЛещ с мухами: Петербуржец нашел в магазине сушеную рыбу с насекомыми. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Интересной находкой похвастался в соцсетях один из жителей Петербурга. После похода в магазин за любимой сушеной рыбкой, у него надолго пропал аппетит. В супермаркете в упаковке с лещом он обнаружил и мертвых мух.

- Купил рыбки, - лаконично сообщил несчастливец в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, ради справедливости стоит сказать, что мухи были найдены еще в магазине, поэтому приобретать сомнительный продукт мужчина не стал, зато запечатлел качество товара на камеру мобильного телефона.

Пользователи соцсетей предположили, что насекомые не заползли в пакет, а вывелись прямо в нем, а потом и погибли там же. Зато любители зимней рыбалки порадовались – ведь мухи являются отличной наживкой для подледного лова, и зимой их днем с огнем не найдешь, а тут – целая упаковка. И недорого.

Впрочем, что дальше стало с лещом и мухами, история умалчивает.

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