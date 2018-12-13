2018-12-13T09:39:52+03:00
Происшествия

В Петербурге проверяли все станции метро из-за случайного разговора о «теракте»

Диалог, в котором шла речь о взрыве в подземке, подслушали сотрудники метрополитена
Петр КИБЕР
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В Петербурге проверяли все станции метро из-за случайного разговора о «теракте».В Петербурге проверяли все станции метро из-за случайного разговора о «теракте».Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция, взрывотехники и прочие сотрудники спецслужб вчера, 12 декабря, тщательно проверяли все 68 станций петербургской подземки. Причиной для экстренных мер стал подслушанный работником метро «Автово» разговор, в котором речь шла о теракте.

- Около 21 часа в правоохранительные органы обратилась 51-летняя диспетчер метрополитена, сообщившая о возможном взрыве, - пишет «Оперативное прикрытие».

По словам женщины, ее 26-летняя коллега, находившаяся на входе в вестибюль станции, услышала разговор двух девушек, в котором одна рассказывала другой о возможном взрыве, который готовятся устроить неизвестные.

Так как информация была расплывчатой, а конкретных адресов не называлось, спецслужбам пришлось проверить все 68 станций петербургского метрополитена. Несколько часов сотрудники осматривали все помещения и вестибюли подземки, однако ничего не нашли. На работе метро инспекция никак не сказалась.

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