В Петербурге проверяли все станции метро из-за случайного разговора о «теракте»
Полиция, взрывотехники и прочие сотрудники спецслужб вчера, 12 декабря, тщательно проверяли все 68 станций петербургской подземки. Причиной для экстренных мер стал подслушанный работником метро «Автово» разговор, в котором речь шла о теракте.
- Около 21 часа в правоохранительные органы обратилась 51-летняя диспетчер метрополитена, сообщившая о возможном взрыве, - пишет «Оперативное прикрытие».
По словам женщины, ее 26-летняя коллега, находившаяся на входе в вестибюль станции, услышала разговор двух девушек, в котором одна рассказывала другой о возможном взрыве, который готовятся устроить неизвестные.
Так как информация была расплывчатой, а конкретных адресов не называлось, спецслужбам пришлось проверить все 68 станций петербургского метрополитена. Несколько часов сотрудники осматривали все помещения и вестибюли подземки, однако ничего не нашли. На работе метро инспекция никак не сказалась.