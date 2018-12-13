2018-12-13T09:39:52+03:00
Происшествия

В Петербурге проверяли все станции метро из-за случайного разговора о «теракте»

Диалог, в котором шла речь о взрыве в подземке, подслушали сотрудники метрополитена
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге проверяли все станции метро из-за случайного разговора о «теракте».В Петербурге проверяли все станции метро из-за случайного разговора о «теракте».Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Полиция, взрывотехники и прочие сотрудники спецслужб вчера, 12 декабря, тщательно проверяли все 68 станций петербургской подземки. Причиной для экстренных мер стал подслушанный работником метро «Автово» разговор, в котором речь шла о теракте.

- Около 21 часа в правоохранительные органы обратилась 51-летняя диспетчер метрополитена, сообщившая о возможном взрыве, - пишет «Оперативное прикрытие».

По словам женщины, ее 26-летняя коллега, находившаяся на входе в вестибюль станции, услышала разговор двух девушек, в котором одна рассказывала другой о возможном взрыве, который готовятся устроить неизвестные.

Так как информация была расплывчатой, а конкретных адресов не называлось, спецслужбам пришлось проверить все 68 станций петербургского метрополитена. Несколько часов сотрудники осматривали все помещения и вестибюли подземки, однако ничего не нашли. На работе метро инспекция никак не сказалась.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму