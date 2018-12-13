2018-12-13T11:41:11+03:00
Происшествия

На Дунайском проспекте горят строительные бытовки

Тушить вспыхнувший на стройке огонь приехали несколько расчетов противопожарной службы МЧС
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Дунайском проспекте горят строительные бытовки. Фото: vk.com/spb_todayНа Дунайском проспекте горят строительные бытовки. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Сильный пожар вспыхнул утром 13 декабря во Фрунзенском районе Петербурга. На строительной площадке, расположенной на пересечении Дунайского проспекта и проспекта Космонавтов, загорелись бытовки рабочих.

- Уже было слышно несколько хлопков, возможно, что взрываются баллоны с газом. Пожарные выставили оцепление, - сообщает очевидец происшествия, приславший видео в редакцию «Комсомольской правды».

По словам свидетеля ЧП, огонь в городке строителей, находящемся в Купчино за ТЦ «Дунай» вспыхнул около 11 часов утра. Горит достаточно сильно. К месту инцидента приехали несколько пожарных расчетов, которые заливают пламя водой, однако из-за угрозы взрыва близко пока не подходят.

На пересечении Дунайского проспекта и проспекта Космонавтов горят бытовки.

По состоянию на 11:30 пожар локализовать пока не удалось, борьба со стихией продолжается. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Арендатор дома Вавельберга заплатит 3,5 миллиона за незаконные переделки
Двухлетняя девочка оказалась в реанимации из-за выпитого кипятка
В Петербурге проверяли все станции метро из-за случайного разговора о «теракте»
Лещ с мухами: Петербуржец нашел в магазине сушеную рыбу с насекомыми
У петербуржца украли 300 пар часов, коллекцию игрушечных машинок и холодильник на миллион рублей
Депутат из Ленобласти предложил ужесточить бракоразводный закон
В Купчино на переходе сбили девушку с собакой
Прогноз погоды в Петербурге на 13 декабря: небольшой «минус» и снег
"Футбольные" шаттлы отвезут хоккейных болельщиков на "Газпром Арену"
Петербуржцы голосуют за "великое имя" для аэропорта Пулково
Суд вынес приговор троим полицейским, занимавшимся делом о наркотиках в Петербурге
Лжевоенный обвиняется в мошенничестве на сумму 600 тысяч рублей в Петербурге
На парковке у метро «Проспект Просвещения» лежит труп
На внутреннем кольце КАД загорелся автомобиль
Свидание с сайта знакомств обернулось уголовным делом в Петербурге
Пьяный мужчина поджог квартиру приятеля, чтобы скрыть его убийство в Петербурге
«Заминировшая» ночной клуб в Купчино пьяная петербурженка заплатит штраф
«Стена поэзии на Фонтанке»: Петербуржцы «написали» общее стихотворение
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева заболела перед чемпионатом России
Фонтан кипятка бьет из-под земли в Кировском районе Петербурга
Новый ледокол «Евпатий Коловрат» построят в Петербурге
Машина вспыхнула на Комендантском проспекте в Петербурге
Петербуржцы получили доступ к городской системе видеонаблюдения
В Петербургском метро рассказали, сколько эскалатор перевозит за час пассажиров
В выборах губернатора Петербурга смогут участвовать самовыдвиженцы
Двух таксистов в Петербурге обокрали пассажиры
В центре Петербурга женщина на джипе протаранила 7 автомобилей и припарковалась в стену дома