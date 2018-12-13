2018-12-13T11:41:11+03:00
Происшествия

На Дунайском проспекте горят строительные бытовки

Тушить вспыхнувший на стройке огонь приехали несколько расчетов противопожарной службы МЧС
Петр КИБЕР
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На Дунайском проспекте горят строительные бытовки. Фото: vk.com/spb_todayНа Дунайском проспекте горят строительные бытовки. Фото: vk.com/spb_today
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Сильный пожар вспыхнул утром 13 декабря во Фрунзенском районе Петербурга. На строительной площадке, расположенной на пересечении Дунайского проспекта и проспекта Космонавтов, загорелись бытовки рабочих.

- Уже было слышно несколько хлопков, возможно, что взрываются баллоны с газом. Пожарные выставили оцепление, - сообщает очевидец происшествия, приславший видео в редакцию «Комсомольской правды».

По словам свидетеля ЧП, огонь в городке строителей, находящемся в Купчино за ТЦ «Дунай» вспыхнул около 11 часов утра. Горит достаточно сильно. К месту инцидента приехали несколько пожарных расчетов, которые заливают пламя водой, однако из-за угрозы взрыва близко пока не подходят.

На пересечении Дунайского проспекта и проспекта Космонавтов горят бытовки.

По состоянию на 11:30 пожар локализовать пока не удалось, борьба со стихией продолжается. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

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