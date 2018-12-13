2018-12-13T12:49:00+03:00
Общество

Албин встретился с активистами проекта «Последний адрес»

Вице-губернатор пообещал помочь с определением правового статуса памятных табличек
Петр КИБЕР
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Албин встретился с активистами проекта «Последний адрес». Фото: Пресс-служба администрации СПбАлбин встретился с активистами проекта «Последний адрес». Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Вчера, 12 декабря, в Смольном прошла встреча активистов, которые устанавливают таблички «Последний адрес» в память о репрессированных и вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. Главным вопросом на повестке дня был правовой статус табличек.

- Проект реализуется как общественная инициатива с 2015 года, за прошедшее время в Северной столице установлено около двухсот табличек с именами реабилитированных ленинградцев, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

При этом на прошлой неделе, после обращения в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) бывшего помощника Виталия Милонова Андрея Мохнаткина в Смольном признали, что фактически таблички незаконны.

В прессе поднялся шум, а сам Виталий Милонов поддержал правозащитников, пообещав помочь с легализацией «Последнего адреса». Не оставил без внимания проблему и Игорь Албин.

- В Петербурге есть дома, фасады которых можно полностью завесить табличками репрессированных. Но это тоже не выход, - сказал на встрече с общественниками вице-губернатор. – Давайте уйдем с конфликтного поля и сосредоточимся на том, чтобы сформировать правовую базу для продолжения проекта.

Разрабатывать регламент для табличек Албин поручил чиновникам Смольного и тем же общественникам.

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