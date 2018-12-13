2018-12-13T13:13:35+03:00
Общество

В ближайшие выходные с Кондратьевского проспекта уберут троллейбусы

Причиной ограничений станет ремонт на трубах водоснабжения
Петр КИБЕР
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На выходных с Кондратьевского проспекта уберут троллейбусы.На выходных с Кондратьевского проспекта уберут троллейбусы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Все выходные – с пяти утра субботы 15 декабря и до трех дня понедельника 17 декабря для пассажиров будет недоступно троллейбусное движение по Кондратьевскому проспекту в Петербурге.

- В связи с аварийными работам на водоканале, меняется маршрут троллейбуса номер 38, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Чтобы петербуржцы не пострадали от снятия маршрута, троллейбус было решено пустить по объездной трассе.

От конечной остановки «Светлановский проспект» пассажиры 38-го троллейбуса поедут по действующей трассе до проспекта Мечникова, далее по Пискаревскому проспекту, проспекту Металлистов, Апрельской улице и улице Маршала Тухачевского до конечной остановки «Улица Маршала Тухачевского».

В «Горэлектротрансе» призывают петербуржцев быть внимательными и заранее продумывать маршрут поездки учитывая грядущие изменения в движении троллейбусов.

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