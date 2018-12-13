2018-12-13T13:47:40+03:00
Общество

Петербуржец рассовал по всей машине 33 килограмма сыра, но контрабанду из Финляндии нашли таможенники

Подозрительный автомобиль обнаружили пограничники на пункте пропуска в Светогорске
Петр КИБЕР
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Петербуржец рассовал по всей машине 33 килограмма сыра, но контрабанду из Финляндии нашли таможенники. Фото: пресс-служба Выборгской таможниПетербуржец рассовал по всей машине 33 килограмма сыра, но контрабанду из Финляндии нашли таможенники. Фото: пресс-служба Выборгской таможни
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Очередная попытка провезти «санкционку» в Россию закончилась неудачно. Сотрудники таможни в пункте пропуска «Светогорск» обнаружили в приехавшем со стороны Финляндии легковом автомобиле 33 килограмма спрятанного сыра.

- При досмотре машины в запасном колесе были найдены 16 упаковок сыра. После этого «Форд» отправили на рентген, где высветились еще 22 пачки санкционного продукта, - сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

Всего, как оказалось, в своей иномарке петербуржец спрятал 52 упаковки финского сыра. За попытку ввоза санкционного товара на мужчину завели административное дело, а сам вкусный молочный продукт отправили под нож бульдозеру. В соответствии с законом, контрабанду должны уничтожить.

Напомним, что на прошлой неделе другой предприимчивый житель Северной столицы неудачно пытался провезти партию из 2800 пачек сигарет, но уже в другом направлении – в Финляндию.

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