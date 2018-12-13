2018-12-14T09:22:30+03:00
Происшествия

Мстительный ревнивец поджег квартиру своей бывшей возлюбленной в Пушкине

Огонь уничтожил свежий ремонт, который делал сам мужчина
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина предстанет перед судом за поджог квартиры своей бывшей возлюбленной Фото: архив "КП"Мужчина предстанет перед судом за поджог квартиры своей бывшей возлюбленной Фото: архив "КП"
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Порой после расставания люди становятся неадекватны, а лелея свою обиду брошенного человека готовы пойти на самые безумные поступки. Таким оказался 35-летний мужчина, который в отместку своей возлюбленной за то, что она решила прекратить с ним отношения, поджог ее квартиру.

- В сентябре 2018 года мужчина после ссоры со своей девушкой, в которой она сообщила ему о расставании, воспылал ревностью и ненавистью. Решив отомстить возлюбленной, он устроил пожар в квартире на Артиллерийской улице в городе Пушкин. Именно с хозяйкой жилплощади он раньше проживал, - сообщила прокуратура Петербурга.

Мужчина, открыв дверь собственным ключом, зашел в квартиру, в которой сам ранее делал ремонт. Он разлил легковоспламеняющуюся жидкость на балконе, кухне и в коридоре, после включил газ, который заполнил пространство. Чиркнул зажигалкой, после чего произошел взрыв и возгорание.

После того, как пожар был потушен, оказалось, что огонь уничтожил значительную часть квартиры и имущество женщины. Жить в таком месте несчастная девушка, разумеется, сразу не смогла. В общей сложности ущерб, который нанес мужчина своим пылким поступком, составил более миллиона рублей. Теперь он будет отвечать за это в Пушкинском районном суде.

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