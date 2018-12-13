СЕГОДНЯ 15:04 2018-12-13T15:04:57+03:00

На Новоприозерском шоссе в аварии погибла пенсионерка. Фото: vk.com/spb_today

ДТП произошло около 11:30 утра на трассе Ушково-Гравийное

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Сильный гололед стал причиной смертельного ДТП, которое произошло утром 13 декабря на Новоприозерском шоссе под Петербургом. В кроссовере «Мицубиси», который врезался во встречный грузовик «Ивеко», погибла пассажирка.

- Авария случилась около 11:30 неподалеку от поселка Сосново, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

И если водители обеих машин получили травмы различной степени тяжести, но остались живы, то пожилая женщина, ехавшая на пассажирском сиденье в «Мицубиси» погибла на месте – удар пришелся на правую переднюю часть кроссовера.

Как пишут в соцсетях очевидцы трагедии, причиной столкновения мог стать гололед. Сейчас на дорогах очень скользко.

Впрочем, все обстоятельства ДТП установят сотрудники дорожной полиции, которые работают на месте происшествия.