На Новоприозерском шоссе в аварии погибла пенсионерка
Сильный гололед стал причиной смертельного ДТП, которое произошло утром 13 декабря на Новоприозерском шоссе под Петербургом. В кроссовере «Мицубиси», который врезался во встречный грузовик «Ивеко», погибла пассажирка.
- Авария случилась около 11:30 неподалеку от поселка Сосново, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
И если водители обеих машин получили травмы различной степени тяжести, но остались живы, то пожилая женщина, ехавшая на пассажирском сиденье в «Мицубиси» погибла на месте – удар пришелся на правую переднюю часть кроссовера.
Как пишут в соцсетях очевидцы трагедии, причиной столкновения мог стать гололед. Сейчас на дорогах очень скользко.
Впрочем, все обстоятельства ДТП установят сотрудники дорожной полиции, которые работают на месте происшествия.