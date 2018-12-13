Около 77 тысяч петербуржцев не смогут встретить Новый год за границей из-за долгов

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-13T15:22:40+03:00

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С начала 2018 года более 127 тысячам петербуржцам было запрещено выезжать за границу в связи с долгами. К его концу таких злостных неплательщиков осталось 77 тысяч, причем более 8 тысяч – это должники по алиментам. Если в скором времени эти люди не подсуетятся, то встретить Новый год за границей у них не получится.

- С начала года судебные приставы Петербурга взыскали около миллиарда рублей по различным задолженностям именно благодаря ограничению права выезда за пределы России, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Северной столице.

Приставы отмечают, что запрет на выезд за границу является для многих отличным стимулом разыскать наконец-то деньги и расплатиться с долгами. Так, один 37-летний петербуржец собирался с друзьями на отдых, однако у него был долг по алиментам перед своими маленькими детьми – 115 тысяч рублей. Но как только мужчину не пропустили на паспортном контроле в «Пулково», он «пулей» прибыл в районный отдел к судебному приставу и оплатил долг в полном объеме.

Поэтому, если вы планируете провести новогодние праздники где-то за пределами России, но у вас есть долги, то лучше разобраться с ними сейчас. И вступить в новый 2019 год с чистой совестью и свободным человеком.