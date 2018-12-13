2018-12-13T15:39:56+03:00
Происшествия

ДТП с маршруткой полностью перекрыло съезд на развязке КАД

На дороге к Новой Охте возле Мурино встретились «легковушка» и пассажирский автобус
Лилия КОЗЛОВА
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ДТП с маршруткой полностью перекрыло съезд на развязке КАДДТП с маршруткой полностью перекрыло съезд на развязке КАДФото: СОЦСЕТИ
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Из-за небольшой аварии на съезде КАД образовался затор из машин. Автомобили пытаются объехать место ДТП, однако столкнувшиеся машины полностью перекрыли дорогу.

- Перекрыли полностью съезд на развязке КАД к Новой Охте, - жалуются участники пробки в социальных сетях.

Проезд по дороге перекрыли столкнувшиеся маршрутка и черная иномарка. Причем, левым передним колесом автобус даже умудрился заехать на разделительный бордюр между встречными полосами, а «легковушка» встала поперек дороги. Таким образом участники аварии загородили весь проезд. Свидетели аварии, которые находились на тот момент в маршрутке, сообщили, что с места ДТП им пришлось уходить пешком.

Некоторые водители, встрявшие в пробку, стараются как-то справиться с положением, кто-то даже пытается переехать через бордюр на встречную полосу. Однако пока виновники аварии не дождутся ГИБДД, затор не «рассосется».

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