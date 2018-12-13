2018-12-13T16:48:35+03:00
Общество

Электробус в Приморском районе изменит маршрут с 14 декабря

Причиной тому стало открытие движение по проспекту Авиаконструкторов
Лилия КОЗЛОВА
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Электробус в Приморском районе изменит маршрут с 14 декабряЭлектробус в Приморском районе изменит маршрут с 14 декабряФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вновь жителям Приморского района придется продумывать свои привычные маршруты. Особенно это касается тех, кто привык пользоваться электробусом с динамической подзарядкой № 12.

- Электробус изменит свой маршрут с пяти утра 14 декабря. Это связано с тем, что разворот для проезда на проспект Авиаконструкторов закроется, а движение по перекрестку с проспектом и улицей Шаврова вновь открыто, - сообщает пресс-служба Петербургского ГУП «Горэлектротранс».

Теперь транспорт будет следовать по новому маршруту: от конечной станции на улице Шаврова до Авиаконструкторов, далее по улице Ильюшина, свернет на Гаккелевскую улице и прямо по Торфяной дороге до станции метро «Старая Деревня». Обратно маршрут будет пролегать также.

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