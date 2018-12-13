2018-12-13T18:19:50+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: После лобового столкновения машину смяло пополам в Вырице

В страшной аварии погибла женщина, еще двое человек в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
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Смертельное ДТП: После лобового столкновения машину смяло пополам в ВырицеСмертельное ДТП: После лобового столкновения машину смяло пополам в ВырицеФото: СОЦСЕТИ
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Жуткое ДТП произошло в Гатчинском районе Ленинградской области. На Сиверском шоссе в поселке Вырица лоб в лоб столкнулся отечественный автомобиль ВАЗ-2111 и микроавтобус «Фольксваген». От удара пассажирка «Лады» скончалась, еще два человека пострадали.

- Авария произошла около 15:35 часов в четверг, 13 декабря, на 71 километре дороги Кемполово – Шапки, - пишут очевидцы страшного происшествия в социальной сети.

Предварительно сообщается, что за рулем «Фольксвагена» находился 22-летний парень. Возраст водителя и пассажирки «Лады» не известны. По какой причине произошла авария, не уточняется. Но судя по фотографиям, опубликованным в сети, удар был очень большой силы.

От столкновения микроавтобус развернулся и упал на бок. Отечественному ВАЗ повезло, мягко говоря, значительно меньше. Машину буквально смяло пополам. Передняя часть кузова разбита, лобового стекла не видно, вероятно оно разбилось полностью. По все видимости, спасателям с трудом пришлось доставать из «Лады» погибшую и раненного, так как двери машины тоже сильно смяты.

По всей дороге, где случилась авария, разлетелись пакеты. Вещи вылетели из машин во время столкновения. Судя по фотографиям, дорога на том участке обледеневшая. Вероятно из-за этого удар был особенно сильным.

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