2018-12-13T18:53:19+03:00
Общество

Молодую мать оставили без пособия по уходу за ребенком в Петербурге

Прокуратура города требует возбудить уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
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Молодую мать оставили без пособия по уходу за ребенком в Петербурге Фото: архив "КП"Молодую мать оставили без пособия по уходу за ребенком в Петербурге Фото: архив "КП"
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В Петербурге молодая мама осталась без положенных ей денег по уходу за ребенком с места работы, где она ушла в декрет. Полтора года после рождения ребенка женщина не получила ни копейки от организации. В связи с этим прокуратура Колпинского района потребовала возбудить уголовное дело.

- В ожидании рождения ребенка женщина получила больничный лист в местной больнице, по которому ей полагается пособие по беременности и родам. Как и следует, она отнесла его на работу, где все документы были официально оформлены и подписаны генеральным директором, - сообщает прокуратура Петербурга.

Несмотря на то, что роженице полагалось ежемесячное пособие по уходу ха ребенком до полутора лет, его она не получила. Все это время организация не перечисляла деньги и накопила долг перед своей сотрудницей более чем 160 тысяч рублей.

Мириться с этим женщина не стала и обратилась в соответствующие органы. Проверка подтвердила, что правда на ее стороне и теперь разрешать этот вопрос будет следствие.

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