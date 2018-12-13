2018-12-13T21:19:39+03:00
Общество

Молодую мать оставили без пособия по уходу за ребенком в Петербурге

Прокуратура города требует возбудить уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Молодую мать оставили без пособия по уходу за ребенком в Петербурге Фото: архив "КП"Молодую мать оставили без пособия по уходу за ребенком в Петербурге Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Петербурге молодая мама осталась без положенных ей денег по уходу за ребенком с места работы, где она ушла в декрет. За полтора года после рождения ребенка женщина не получила ни копейки от организации. В связи с этим прокуратура Колпинского района потребовала возбудить уголовное дело.

- В ожидании рождения ребенка женщина получила больничный лист в местной поликлинике, по которому ей полагается пособие по беременности и родам. Как и следует, она отнесла его на работу, где все документы были официально оформлены и подписаны генеральным директором, - сообщает прокуратура Петербурга.

Несмотря на то, что роженице полагалось ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, его она не получила. Все это время организация не перечисляла деньги и накопила долг перед своей сотрудницей более чем 160 тысяч рублей.

Мириться с этим женщина не стала и обратилась в соответствующие органы. Проверка подтвердила, что правда на ее стороне и теперь разрешать этот вопрос будет следствие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму