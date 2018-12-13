Молодую мать оставили без пособия по уходу за ребенком в Петербурге

13 Дек. 18:53 2018-12-13T21:19:39+03:00

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В Петербурге молодая мама осталась без положенных ей денег по уходу за ребенком с места работы, где она ушла в декрет. За полтора года после рождения ребенка женщина не получила ни копейки от организации. В связи с этим прокуратура Колпинского района потребовала возбудить уголовное дело.

- В ожидании рождения ребенка женщина получила больничный лист в местной поликлинике, по которому ей полагается пособие по беременности и родам. Как и следует, она отнесла его на работу, где все документы были официально оформлены и подписаны генеральным директором, - сообщает прокуратура Петербурга.

Несмотря на то, что роженице полагалось ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, его она не получила. Все это время организация не перечисляла деньги и накопила долг перед своей сотрудницей более чем 160 тысяч рублей.

Мириться с этим женщина не стала и обратилась в соответствующие органы. Проверка подтвердила, что правда на ее стороне и теперь разрешать этот вопрос будет следствие.