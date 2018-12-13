2018-12-13T19:21:59+03:00
Общество

Долгожданное новоселье: ЖК «Прибалтийский» введен в эксплуатацию в Петербурге

Дольщики наконец-то смогут вселиться в свои квартиры
Лилия КОЗЛОВА
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Один корпус ЖК «Прибалтийский» введен в эксплуатацию в Петербурге Фото: Официальный сайт администрации ПетербургаОдин корпус ЖК «Прибалтийский» введен в эксплуатацию в Петербурге Фото: Официальный сайт администрации Петербурга
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Обманутые дольщики, которые долгие годы ожидали ключи от своих квартир в ЖК «Прибалтийский» в Красносельском районе, наконец-то могут готовиться к новоселью. В среду, 12 декабря, корпус комплекса 9А наконец-то получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В доме на улице Маршала Казакова насчитывается 1197 квартир общей площадью 45,4 тысячи квадратных метров.

Жилой комплекс попал в список проблемных объектов в 2015 году после того, как группа компаний «Город» остановила строительство. С тех пор ожидающие новоселья люди превратились в обманутых дольщиков. Однако, чтобы исправить положение, ситуацию взял на контроль вице-губернатор Игорь Албин и Комитет по строительству.

- Правительство города ведет работу и прилагает усилия, чтобы проблема обманутых дольщиков в Петербурге была решена как можно быстрее, - отметил вице-губернатор.

В скором времени в Комитете по строительству пройдет совещание, на котором дольщикам предоставят информацию о сроках завершения отделочных работ, а также о том, когда состоится, наконец, передача ключей. Следом на очереди завершение строительства еще трех корпусов ЖК.

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