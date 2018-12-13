13 Дек. 19:44 2018-12-13T19:44:00+03:00

Более 170 тысяч раз в 2018 году петербуржцы воспользовались «Подорожником» в электричках Фото: Александр ГЛУЗ

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Ровно год назад, 12 декабря 2017-го, возможности единого электронного билета «Подорожник» распространились и на пригородные электрички. За это время петербуржцы и гости города совершили более 174 тысяч поездок по этим карточкам.

- Популярность «Подорожника» среди пассажиров растет. Особенно это заметно в будние дни. Если в январе прошлого года каждый день в среднем по электронному билету совершалось только 112 поездок, то в декабре 2018-го это количество выросло до 912, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

«Подорожник» можно использовать каждый день для поездки «туда-обратно» на электричке. При этом оплатить проезд по электронному билету можно только за одного человека, а не группы. Пополнять карту тоже очень просто: в билетных кассах наличными или с помощью банковской карты.