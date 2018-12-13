2018-12-13T20:02:40+03:00
Общество

Слухи о переезде Кадетского корпуса в здание школы на Миллионной опровергли

Школа № 204 продолжит существовать в своих родных стенах
Лилия КОЗЛОВА
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Слухи о переезде Кадетского корпуса в здание школы на Миллионной опроверглиСлухи о переезде Кадетского корпуса в здание школы на Миллионной опроверглиФото: Тимур ХАНОВ
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Обеспокоенные из-за слухов родители учеников школы № 204, которая находится на Миллионной улице, наконец-то успокоились. Председатель комитета по образованию Жанна Воробьева разъяснила, что передача здания учебного заведения Следственному комитету и размещение в нем Кадетского корпуса, просто пустые разговоры. Никто на самом деле это делать не собирается.

- Вопрос о передаче здания школы № 204 в чью-либо собственность на повестке дня не стоит. Эти образовательные учреждения должны развиваться независимо друг от друга, - отметила Жанна Воробьева.

Школа № 204 славится на протяжении 25 лет высоким уровнем преподавания финского языка. Ее ученики часто выступают на олимпиадах, где получают призовые места.

Что касается Кадетского корпуса Следственного комитета – это учреждение сравнительно молодое, но уже вызвало большой интерес среди юных петербуржцев. Сегодня образовательная часть находится в том же здании, что и Следственный комитет. Но это мера временная в связи с ремонтом основного здания на набережной реки Мойки.

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