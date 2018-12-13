2018-12-13T20:02:40+03:00
Общество

Слухи о переезде Кадетского корпуса в здание школы на Миллионной опровергли

Школа № 204 продолжит существовать в своих родных стенах
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Слухи о переезде Кадетского корпуса в здание школы на Миллионной опроверглиСлухи о переезде Кадетского корпуса в здание школы на Миллионной опроверглиФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Обеспокоенные из-за слухов родители учеников школы № 204, которая находится на Миллионной улице, наконец-то успокоились. Председатель комитета по образованию Жанна Воробьева разъяснила, что передача здания учебного заведения Следственному комитету и размещение в нем Кадетского корпуса, просто пустые разговоры. Никто на самом деле это делать не собирается.

- Вопрос о передаче здания школы № 204 в чью-либо собственность на повестке дня не стоит. Эти образовательные учреждения должны развиваться независимо друг от друга, - отметила Жанна Воробьева.

Школа № 204 славится на протяжении 25 лет высоким уровнем преподавания финского языка. Ее ученики часто выступают на олимпиадах, где получают призовые места.

Что касается Кадетского корпуса Следственного комитета – это учреждение сравнительно молодое, но уже вызвало большой интерес среди юных петербуржцев. Сегодня образовательная часть находится в том же здании, что и Следственный комитет. Но это мера временная в связи с ремонтом основного здания на набережной реки Мойки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на светофоре в Петербурге
Более 170 тысяч раз в 2018 году петербуржцы воспользовались «Подорожником» в электричках
Долгожданное новоселье: ЖК «Прибалтийский» введен в эксплуатацию в Петербурге
Молодую мать оставили без пособия по уходу за ребенком в Петербурге
Смертельное ДТП: После лобового столкновения машину смяло пополам в Вырице
«Мусорную реформу» в Петербурге решено временно отложить
Электробус в Приморском районе изменит маршрут с 14 декабря
ДТП с маршруткой полностью перекрыло съезд на развязке КАД
Под Тосно на трассе погиб водитель-дальнобойщик
Около 77 тысяч петербуржцев не смогут встретить Новый год за границей из-за долгов
На Новоприозерском шоссе в аварии погибла пенсионерка
В Петербурге на час для проверки закрывали станцию метро «Спасская»
Прокуратура накажет сеть петербургских аптек, игнорировавшую права льготников на лекарства
Мстительный ревнивец поджог квартиру своей бывшей возлюбленной в Пушкине
Петербуржец рассовал по всей машине 33 килограмма сыра, но контрабанду из Финляндии нашли таможенники
В ближайшие выходные с Кондратьевского проспекта уберут троллейбусы
Албин встретился с активистами проекта «Последний адрес»
Суд лишил петербургского игрока «Крыльев советов» Евгения Башкирова прав на 1,5 года за вождение в пьяном виде
На Дунайском проспекте горят строительные бытовки
Арендатор дома Вавельберга заплатит 3,5 миллиона за незаконные переделки
Двухлетняя девочка оказалась в реанимации из-за выпитого кипятка
В Петербурге проверяли все станции метро из-за случайного разговора о «теракте»
Лещ с мухами: Петербуржец нашел в магазине сушеную рыбу с насекомыми
У петербуржца украли 300 пар часов, коллекцию игрушечных машинок и холодильник на миллион рублей
Депутат из Ленобласти предложил ужесточить бракоразводный закон
В Купчино на переходе сбили девушку с собакой