Автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на светофоре в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:30 2018-12-13T20:30:42+03:00

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Сегодня вечером, 13 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП. На пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка, который пытался перейти дорогу. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мальчика в больницу.

- Авария произошла в 17:10 часов вечера рядом с домом 55 по Ленинскому проспекту. Восьмилетний ребенок переходил дорогу в месте, где установлен светофор, - сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД.

Какой марки именно был автомобиль, который наехал на ребенка, дорожная полиция не уточнила. Однако известно, что за рулем машины находилась 31-летняя женщина. Авария произошла на пешеходном переходе с работающим светофором. Но переходил мальчик дорогу на красный или зеленый сигнал, пока что не известно. Сейчас ГИБДД разбирается с ДТП и устанавливает детали происшествия.

Восьмилетний мальчик, попавший под машину, доставлен в детскую больницу имени Раухфуса на Лиговском проспекте. Врачи оценивают его состояние здоровья как средней тяжести.